BMW официально представила кроссовер BMW X5 нового поколения

В США на закрытом мероприятии BMW показала новое поколение кроссовера X5. Это четвертое поколение популярной модели. Публичный ее показ состоится в сентябре, а продажи начнутся в ноябре. Новинка с момента старта продаж сразу станет доступна и в России.

Новый кроссовер получил увеличенные фирменные «ноздри» и иные выштамповки на боковой части кузова.

Также X5 стал немного больше в сравнении с текущей генерацией модели. В длину кроссовер подрос на 36 мм, в ширину на 66 мм, а в высоту на 19 мм. Также увеличилась колесная база. которая теперь составляет 2 975 мм (+42 мм).

Существенно изменился интерьер BMW X5. Теперь блок климата находится вверху, и он объединён с дефлекторами, которые окантовали металлической рамкой.

В качестве опции можно будет заказать стеклянный селектор коробки передач и шайбу мультимедийной системы. Новый интерьер в будущем будет применен и в кроссовере X7.

Со сменой поколения багажное отделение BMW X5 стало меньше, но функциональнее. Что касается моторов X5, то тут как всегда большой выбор. Так, будет предлагаться два бензиновых варианта xDrive40i и xDrive50i. Первый с 340-сильной отдачей, а второй мощностью 462 л.с.

Также будет доступно две дизельных модификации — xDrive30d и M50d с отдачей мотора 265 и 400 л.с. соответственно.

Трансмиссия для кроссовера будет только одна и это восьмиступенчатый «автомат» с системой полного привода и многодисковой муфтой в приводе передних колес.

В версиях с пакетом M Sport и Offroad добавится еще электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала.

В кроссовере в качестве опции будут предлагать панорамную крышу со звёздным небом, премиальную акустическую систему Bowers & Wilkins и 10 дюймовые экраны для задних пассажиров.

Также можно будет заказать адаптивные лазерные фары и пакет электронных помощников, в котором есть система автоматической парковки.

Еще предложат четырехзонный климат-контроль с системой ароматизации и ионизацией. Новый X5 построен на новой платформе CLAR, которая также лежит в основе текущей генерации седана 7-Series.

Теперь премиальный кроссовер в качестве опции может комплектоваться полноуправляемым шасси и пневмоподвеской.