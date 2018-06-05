В Nissan прекратили разработку новых дизельных двигателей

Японская компания не намерена больше разрабатывать дизельные силовые установки, о чем рассказали представители марки в общении с зарубежными журналистами.

Как сообщается, уже в 2020 году производитель полностью откажется от выпуска дизельных моторов.

Причиной такого события становятся жесткие экологические стандарты, а также снижающаяся популярность дизельных автомобилей в ряде европейских стран.

Модернизировать существующие дизельные двигатели в компании также не будут в связи с тем, что это очень дорого, а в некоторых случаях уже невозможно.

При этом отдельно стоит отметить, что выпуск коммерческих автомобилей с дизельными установками продолжится, правда двигатели производитель будет закупать у сторонних производителей.