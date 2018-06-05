Озвучены цены и комплектации нового Volkswagen Touareg для РФ

Сегодня 5 июня российский офис немецкой марки Volkswagen объявил цены и комплектации на новый Touareg, а также начал прием заказов.

Volkswagen Touareg новой генерации для российского рынка предлагается в трех комплектациях с тремя силовыми установками, одна из которых дизельная.

Минимальный ценник на кроссовер составляет 3 299 000 рублей и за эти деньги клиенту предложат кроссовер с 249-сильным 2,0-литровым двигателем.

По цене за 3 749 000 рублей будет доступна модель в такой же комплектации Respect, но с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. все силовые агрегаты будут работать с восьмискоростной коробкой и системой привода на обе оси.

В списке оснащенности начальной комплектации Volkswagen Touareg будет многофункциональный руль, сидения с подогревом, автоматическая блокировка дифференциала, датчики давления в шинах, светодиодные задние фонари, а также функция распознавания усталости водителя и другое.

Средняя комплектация оценена в 3 739 000 рублей за вариант с бензиновым 249-сильным двигателем, в 4 439 000 рублей в версии с трехлитровым бензиновым агрегатом и 4 189 000 рублей с трехлитровым дизелем.

Самая дорогая комплектация с бензиновым 340-сильным агрегатом обойдется за 4 789 000 рублей, а с дизельным мотором – за 4 539 000 рублей.