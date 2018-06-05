Несколько моделей автомобилей марок Peugeot и Citroen на территории РФ попалим под действие отзывной кампании.

Как сообщает Росстандарт, Peugeot и Citroen в России отзывают почти 19,7 тыс. автомобилей. Компания Peugeot отправит на ремонт 10 954 автомобиля 4007, а марка Citroen отзовет модели C-Crosser.

Отзывными стали машины, реализованные на российском рынке в период с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года. В указанных моделях оказалась особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов.

В рамках сервисной кампании производители в автомобилях произведут за свой счет замену электромотора стеклоочистителя и одной из тяг механизма стеклоочистителя. Еще в России будет отозван один автомобиль Peugeot Partner и два Citroen Berlingo.

В автомобилях этих моделей, которые были проданы в январе 2018 года, может быть неисправен внутренний компонента блока управления подушек безопасности. В данных транспортных средствах произведут замену блока управления.

Также в Росстандарте сообщил и об отзыве пяти автомобилей Citroen С3 Aircross. В данном случае речь идет об экземплярах модели, проданных в феврале этого года. В них есть вероятность повреждения электрического жгута из-за особенности его расположения.