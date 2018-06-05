В Сети появились первые фото нового BMW X5‍ без камуфляжа

В то время как в компании BMW публикуют официальные изображения и видео с новым BMW X5 в камуфляже, в Сети оказались официальные изображения кроссовера без какого-либо камуфляжа.

Снимки оказались в распоряжении издания «Авторевю», которым и удалось рассекретить автомобиль до премьерного показа.

При этом стоит отметить, пока в компании так и не озвучили дату официальной презентации нового поколения BMW X5, но ожидается, что дебют состоится очень скоро.

Уже известно, что в основе новой генерации автомобиля расположится платформа CLAR, а также для модели будет доступна пневматическая подвеска всех колес.

Говоря о моторной гамме, то по предварительным данным, она будет представлена турбированными четырехцилиндровыми, шестицилиндровым трехлитровым и восбмицилиндровым агрегатами.