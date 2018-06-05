Французский автопроизводитель анонсировал скорый дебют новой модели, которой окажется универсал.
Peugeot анонсировала премьеру нового универсала Peugeot 508 SW
05.06.2018 12:16
39 0
Новый универсал получит название Peugeot 508 SW, а его премьерный показ будет проходить на автосалоне в Париже. Мотор-шоу откроет свои двери в октябре 2018 года.
Официальные подробности о новинке не раскрывают. По предварительным данным, универсал получит дизайн от седана Peugeot 508.
От последнего автомобилю достанется и моторная гамма, а также список оснащенности.
Комментарииcomments powered by HyperComments