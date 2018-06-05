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Peugeot анонсировала премьеру нового универсала Peugeot 508 SW

Новости
05.06.2018 12:16
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Французский автопроизводитель анонсировал скорый дебют новой модели, которой окажется универсал.

Новый универсал получит название Peugeot 508 SW, а его премьерный показ будет проходить на автосалоне в Париже. Мотор-шоу откроет свои двери в октябре 2018 года.

Официальные подробности о новинке не раскрывают. По предварительным данным, универсал получит дизайн от седана Peugeot 508.

От последнего автомобилю достанется и моторная гамма, а также список оснащенности.

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