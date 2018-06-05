В Сети появился новый слайд с презентации моделей «АвтоВАЗа». Все автомобили, показанные на слайде, будут представлены на автосалоне в Москве в конце августа этого года.

Согласно слайду, отечественный автогигант представит в этом году сразу 14 новых моделей. Об обновленных моделях семейства Гранты уже известно давно, причем стоит отметить, что это будет большое семейство, в которое войдут и модели, предлагаемые сейчас под брендом Калина.

Таким образом, в семействе будет пять модификаций, а именно sedan, liftback, hatchback, SW и SW Cross, которые получат обновление. Более подробно об этих моделях портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Также, на Москвском автосалоне покажут Lada Vesta: sedan, sedan (cross), SW и SW (cross); а еще Lada XRAY Cross.

Но, если анонс презентаций этих моделей не является секретом, то вот об обновленных Lada Largus и Lada 4×4 ранее не упоминалось.

Вероятно, на мотор-шоу в Москве все внимание будет приковано именно к этим моделям. Предполагается, что они получат внешность в фирменном ИКС-стиле.

Источник слайда с презентации: лада.онлайн