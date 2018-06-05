Toyota Corolla переходит на единую глобальную платформу TNGA

Японский автопроизводитель сообщил о планах относительно своей самой популярной модели Toyota Corolla. Как рассказали представители компании, модель теперь будет построена на платформе TNGA не зависимо от того, для какого рынка она создана.

Дело в том, что некоторые модификации автомобиля построены на разных платформах, но теперь они будут основаны все на новой TNGA.

Для этого Toyota инвестирует 170 миллионов долларов только в завод в Блу Спрингс (США, штат Алабама). Эти средства будут направлены на организацию производства автомобилей, основанных на глобальной платформе TNGA.

На других предприятиях компании по всему миру произойдет то же самое. Стоит отметить, что серийное производство Toyota Corolla налажено в 154 странах мира. По предварительным подсчетам, каждые 10 секунд в мире выпускают одну Corolla.