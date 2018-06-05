Работа над новым поколением Jeep Grand Cherokee продолжается достаточно давно. Ожидается, что автомобиль нового поколения будет представлен через год-два.
Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee получит платформу Alfa Romeo
05.06.2018 11:25
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Сегодня в распоряжении зарубежных изданий оказалась информация о платформе, которую получит внедорожник. Как сообщается, новый Jeep Grand Cherokee получит платформу от Alfa Romeo.
В частности, для автомобиля будет использоваться платформа, на которой основаны Alfa Romeo Stelvio и Giulia.
При этом платформу доработают и модернизируют под семиместный вариант Jeep Grand Cherokee. Презентация нового Jeep Grand Cherokee состоится в 2019 или в 2020 году.
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