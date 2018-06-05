Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee получит платформу Alfa Romeo

Работа над новым поколением Jeep Grand Cherokee продолжается достаточно давно. Ожидается, что автомобиль нового поколения будет представлен через год-два.

Сегодня в распоряжении зарубежных изданий оказалась информация о платформе, которую получит внедорожник. Как сообщается, новый Jeep Grand Cherokee получит платформу от Alfa Romeo.

В частности, для автомобиля будет использоваться платформа, на которой основаны Alfa Romeo Stelvio и Giulia.

При этом платформу доработают и модернизируют под семиместный вариант Jeep Grand Cherokee. Презентация нового Jeep Grand Cherokee состоится в 2019 или в 2020 году.