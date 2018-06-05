С начала 2018 года в РФ резко взлетели цены на ходовые автомобили

В этом году наблюдается увеличение цен на подержанные автомобили и если в среднем удорожание авто составило 7,8%, то в некоторых сегментах цены поднялись еще больше. Впрочем, есть автомобили, которые упали в цене в зависимости от пробега и сегмента.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на специально подготовленный отчет Avito, в 2018 году удорожание автомобилей с пробегом в среднем составило 7,8%.

Больше всего подорожали кроссоверы с пробегом три года, а вот крооссоверы в возрасте не более года стали единственными, показавшими снижение цен.

Так, на вторичном рынке поднялись цены на трехлетние автомобили из сегмента SUV, в числе которых Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и ряд других.

Средняя цена таких авто составила 1,49 миллиона рублей, а это на 15,3% больше. Следом за кроссоверами оказались автомобили С-класса, в том числе и популярные Ford Focus и Volkswagen Golf.

Машины такого сегмента на рынке подержанных авто стали дороже на 13,7%, а средняя их цена составляет 525,4 тыс. рублей.

В данном случае речь идет о моделях возрастом пять лет. 3-летние авто B-класса, где наиболее востребованы Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo, а также бизнес-седаны D-класса ((Toyota Camry, Mazda 6, Ford Mondeo), стали дороже на 10,5%, а средняя стоимость авто в этих сегментах составила 451 тыс. рублей и 1,29 млн рублей соответственно.

На 10,2% подорожали годовалые авто В-класса, средняя стоимость которых составляет 570 тыс. рублей. Замыкает пятерку дорожающих автомобилей пятилетние бюджетники В-класса (+9,9%; 340 тыс. рублей).

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен до конца года на востребованные модели в связи с их дефицитом.