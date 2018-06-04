На заводе Ford Sollers в Елабуге выпустили 150-тысячный автомобиль‍

С российского предприятия Ford Sollers в Елабуге сошел 150-тысячный автомобиль, которым стал Ford Transit.

Автомобильный завод в Елабуге начал работать в 2012 году, а сейчас на нем по технологии полного цикла производят Ford Kuga, Ford Explorer и различные версии Ford Transit.

Первой на конвейерную линию в 2012 году стал именно Transit, и юбилейной стала именно эта модель.

Все выпускаемые модели американской марки на заводе Ford Sollers соответствуют установленным стандартам компании Ford.

При этом автомобили полностью адаптированы для российских условий, включая моторы, которые могут работать на 92-м бензине.