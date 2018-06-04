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Volkswagen Amarok с дизелем на видео протянул трамвай на прицепе

Видео
04.06.2018 21:17
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Немецкий автопроизводитель опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности Volkswagen Amarok, оснащенного дизельным двигателем.

В новом промо-ролике компания показала пикап, который смог отбуксировать трамвай массой 49 тонн.

Участником видео стала топовая версия пикапа Volkswagen Amarok с трехлитровым битурбированным дизелем с шестью цилиндрами.

Мощность силовой установки составляет 258 лошадиных сил при 580 Нм крутящего момента.

Кратковременно мощность мотора увеличивается до 271 л.с. В паре с силовой установкой работает восьмискоростной автомат и система полного привода.

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