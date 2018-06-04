Продажи автомобилей Hyundai в России в мае выросли на 32,7%

Российские дилеры марки Hyundai в прошлом месяце реализовали 15 859 автомобилей, что на 32,7% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам продаж за период с начала года, когда было продано 70 613 автомобилей, что на 26,3% больше.

Бесспорным лидером по продажам среди моделей марки остается кроссовер Hyundai Creta. Его продажи в мае составили 6 467 штук, что на 11,5% больше.

На втором месте расположился кроссовер Hyundai Tucson с результатом 1972 проданных единицы, а в тройке лидеров оказался Hyundai Santa Fe, который был продан в количестве 616 штук. Также в России Hyundai продала 453 Hyundai Elantra.