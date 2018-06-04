Студенты Skoda представили кроссовер-кабриолет Sunroq

Работа над новым проектом студентов чешской компании началась осенью прошлого года и ранее производитель несколько раз анонсировал кроссовер-кабриолет.

Новинка, над которой работали студенты компании, создавалась на базе кроссовера Karoq. Модель получила название Sunroq, а его разработкой занимались 23 студента школы Skoda в Млада-Болеславе.

По сути кроссовером-кабриолетом является все тот же Karoq только без крыши. Сообщается, что Sunroq оказался ниже, а также в нем были применены спортивные амортизаторы от Skoda Octavia RS.

В отличие от кроссовера кабриолет получил иные передние стойки, ручки дверей и складывающуюся крышу.

Еще концепт оснастили специально подсветкой, которая будет проецировать эмблему марки в темное время суток. Под капотом кабриолета расположится 1,5-литровый бензиновый двигатель, оснащённый турбиной.

С таким двигателем открытая версия кроссовера разгонится до 100 км/ч за 8,4 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 204 км/ч.

