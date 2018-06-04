Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам новых электромобилей на российском рынке за период январь-апрель 2018 года.

Согласно отчетным данным, продажи электромобилей в России за четыре месяца выросли на 65% и составили 28 штук, тогда как годом ранее за такой же период продали 17 электрокаров.

Лидером среди электромобилей все также остается Nissan Leaf, который в этом году разошелся тиражом в количестве 15 штук.

Еще 13 проданных экземпляров пришлось на электрокары Tesla, из которых 9 кроссоверов Model X.

Лидерами среди регионов по продажам авто с электрической установкой стали Москва (8 шт.), Приморский край (6 шт.), а также Подмосковье и Северная столица, где было продано по два электромобиля.