Jeep на тизере показала обновленный внедорожник Jeep Renegade

Презентация обновленной версии внедорожника состоится уже через несколько дней, а накануне премьеры производитель решил показать на тизере новинку.

Все подробности по внедорожник не рассекречивают, но судя по тизеру у автомобиля будут переработаны задние фонари.

Также обновления затронут передний и задний бамперы, решетку радиатора и пятую заднюю дверь. Ожидается, что моторная гамма будет представлена 3 и 4-цилиндровыми бензиновыми агрегатами.

В числе последних окажется и литровый 120-сильный двигатель, а также 1,3-литровый мотор с отдачей 150 или 180 л.с. в зависимости от версии Jeep Renegade.

Официальная презентация обновленного Renegade состоится 6 июня и будет проходить на автосалоне в Турине.