Mercedes-Benz в России отзывает 1426 микроавтобусов Sprinter Classic

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о проведении на территории РФ нового отзыва. В рамках новой сервисной кампании Mercedes-Benz в России отзовет 1426 микроавтобусов Sprinter Classic.

Как говорится в сообщении ведомства, отзывными стали микроавтобусы, которые были проданы на российском рынке в период с октября по декабрь прошлого года.

Автомобили на ремонт отправят по причине выявленной деформации шатунных болтов, что произошло во время производства машин.

«При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания» — говорится в сообщении Росстандарта.

Все работы будут проведены бесплатно для владельцев, которых в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский центр.