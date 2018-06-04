Audi в России начала продажи нового лифтбека Audi A7 Sportback‍

На российском рынке для покупки стал доступен лифтбек Audi A7 Sportback нового поколения, на который дилеры марки начали принимать заказы.

Для России новый Audi A7 Sportback будет доступен только с одним силовым агрегатом, а именно с бензиновым турбированным двигателем TFSI объёмом три литра.

Его мощность составляет 340 лошадиных сил, а в паре с ним работает семискоростная роботизированная коробка S tronic, полноприводная система quattro ultra и дополнительный стартер-генератором с ременным приводом.

В такой версии лифтбек ускорится до первой сотни за 5,3 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. В списке оборудования модели будет ряд современных систем и опций, а также автомобиль предложат в версии Sport и Design.

В первой модификации Audi A7 Sportback получит кузовной обвес S line, спортивные сидения, доводчики дверей, а также спортивное оформление салона.

В исполнении Design будет матричная головная оптика, сидения с вентиляцией, климат-контроль на четыре зоны и другое. Стоимость лифтбека нового поколения составит 4.32 миллиона рублей минимум.