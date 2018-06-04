Российский автогигант анонсировал продажи Cross-версии своего седана. Согласно данным, которые обнародовала российская компания, продажи седана LADA Vesta в версии Vesta Cross стартуют 7 июня.

Новая версия самой продаваемой модели «АвтоВАЗа» основана на комплектации Luxe, а значит в списке оборудования новинки будет климат-контроль, обогрев сидений и лобового стекла, 4 подушки безопасности, система стабилизации и другое.

Под капотом «вседорожного» седана будет установлен 106-сильный 16-клапанный мотор с рабочим объёмом цилиндров 1,6 литра. В паре с двигателем будет работать пятискоростная механика. Стоимость автомобиля составит 763 900 рублей, что окажется на 63 тысячи дороже, чем стоит обычный седан.

За кросс-версию седана с 1,8-литровым 122-сильным двигателем и механикой дилеры попросят 788 900 рублей, а за вариант с роботизированной коробкой АМТ придется заплатить уже 813 900 рублей.

Отличаться модель от обычного седана будет защитным пластиковым обвесом, иными настройками шасси и увеличенным до 203 мм клиренсом.