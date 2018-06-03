Сервис «Яндекс.Драйв» пополнит автопарк машинами премиум-класса

Яндекс.Драйв летом начнет предоставлять своим клиентам премиальные автомобили, а среди таковых будут Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4S, Mercedes E-Klasse и BMW 5-й серии.

Автопарк пополнится 500 единицами перечисленных моделей из них будет два спорткара Porsche 911 Carrera 4S и 10 единиц кроссоверов Macan.

Сейчас в автопарке Яндекс.Драйва числится около 2000 тысяч авто, на которых уже совершили почти 1 млн поездок.

За счет премиальных авто к сервису хотят привлечь клиентов, которые привыкли ездить на дорогих автомобилях. Стоит отметить, что премиальные авто не будут выкрашивать в цвета Яндекс.Драйва.

Роскошные авто будут доступны для клиентов старше 26 лет, у которых стаж вождения свыше 6 лет. Porsche будет предлагаться по 20 рублей за минуту, Mercedes и BMW по 10 рублей.

В эту стоимость уже включено топливо и все страховки. Напомним, сервис каршеринга Яндекс.Драйв в Москве начал работать в феврале 2018 года.