Российское подразделение компании Mitsubishi поделилось планами на 2018 год по объёмам продаж своих автомобилей. Так, компания Mitsubishi в 2018 году планирует на 60% увеличить продажи на рынке РФ в сравнении с 2017 годом.

В прошлом году производитель в России смог реализовать 24 325 автомобилей.

«У нашего бренда достаточно амбициозные планы на этот год – мы хотим увеличить наши продажи на 60% и, конечно же, новые ставки утилизационного сбора не самый благоприятный фактор на пути достижения нашей цели. Тем не менее мы не планируем пересматривать наши планы по общему объему продаж на этот год», – цитирует слова пресс-службы агентство «Автостат».

Стоит отметить, что за первые пять месяцев этого года компании уже удалось нарастить продажи в 2,4 раза до 16 824 проданных авто. Самыми востребованными моделями являются Outlander и Pajero Sport.