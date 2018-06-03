Бюджетный кроссовер Datsun Cross вызвал ажиотажный спрос

В конце марта на рынке Индинезии стал доступен для покупки новый компактвэн Datsun Cross и как оказалось, модель тут оказалась очень востребованной.

Только за несколько дней марта производитель принял 13 тысяч заявок, а за апрель прибавилось еще более десяти тысяч заказов.

Такого спроса в компании не ожидали, поэтому были увеличены темпы сборки нового Datsun Cross на предприятии.

К слову на конвейер автомобиль стал еще в начале февраля, а презентация автомобиля состоялась в начале января.

В базовой версии новинка предлагается по цене в переводе на российский рубль от 726 тысяч, а самая дорогая комплектация оценена в 782 тыс. рублей.