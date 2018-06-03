Седан Honda Accord в настоящий суперкар Lamborghini Aventador

Умельцы из города Мумбай (Индия) проделали громадную работу и создали автомобиль Honda Accord не отличимый внешне и в салоне от суперкара Lamborghini Aventador.

После всех доработок был снят небольшой видеоролик, в котором демонстрируется Lamborghini Aventador, однако на самом деле это седан Honda Accord только кардинально переделанный.

Впрочем, отличий от суперкара оказалось мало, но владельцы настоящего Aventador смогут заметить, что перед ними не настоящий итальянский автомобиль.

При этом стоит отметить, что такая реплика выглядит достойно, правда не сообщается, сколько потребовалось времени и средств для ее создания.

