Кроссовер Chevrolet Tracker может вернутся на рынок РФ уже в 2018 году

Еще в прошлом году появилась информация, что молодой бренд Ravon в Россию привезет кроссовер. Это будет первый «паркетник» компании так как сейчас модельный ряд марки представлен только седанами и хэтчбеком.

Пока неизвестно, что за автомобиль будут выпускаться под брендом Ravon, но РГ удалось узнать, что его представят перед открытием Московского автосалона.

Несмотря на то, что модель кроссовера держится в строжайшем секрете, есть ряд обоснованных предположений, что это будет слегка перелицованный Chevrolet Tracker.

Согласно информации полученной из Узбекистана, в 2018 году на заводе GM Uzbekistan начнут производить Tracker, который протестировали и оптимизировали еще в 2016 году.

На первом этапе автомобиль будет производится методом крупноузловой сборки на заводе в Ташкенте, потом его полноценную сборку организуют на Асакинском предприятии.

Известно, что кроссовер Ravon будет оснащаться 1,8-литровым мотором мощностью 140 л.с., привод для модели будут передний или полный.