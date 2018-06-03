Стали известны цены на новый кроссовер Hyundai Kona Electric‍

В Норвегии компания Hyundai второго июня открыла предзаказы на электрическую версию кроссовера Kona, причем в первый же день были распроданы почти все доступные по квоте автомобили.

Вместе с объявлением старта продаж Hyundai Kona Electric были названы и цены. На рынке Норвегии электрокроссовер оценили в 39 813 долларов или почти 2,48 миллиона рублей минимум.

Уже в первый день начала приема заказов дилеры оформили почти 20 тысяч заявок. Таким образом, выделенные по квоте автомобили оказались практически сразу же распроданы.

Стоит отметить, что при заказе цвета металлик нужно доплатить еще почти 600 долларов. Силовая установка кроссовера в стандартной версии имеет мощность 136 л.с., а в самой дорогой – 204 л.с.

Запас хода первой составляет 300 км, а второй – 470 км. Система привода будет только на переднюю ось.