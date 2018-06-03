Во второй половине мая в РФ изменились цены на автомобили у 18 марок

На российском рынке ежемесячно меняется цена на автомобили и за последние 15 дней прайсы пересмотрели 18 производителей.

Аналитики из «АВТОСТАТ» провели исследование российского автомобильного рынка и назвали компании, которые за последние 15 дней изменили стоимость своих моделей.

У некоторых компаний цена изменилась только на одну модель, среди таких кроссовер Cadillac XT5, который в зависимости от комплектации подорожал на 7,2 – 8,9%.

В модельном ряду Hyundai стал дороже самый популярный кроссовер в России – Hyundai Creta. Его цена увеличилась на 1,1 – 1,6%. В прежней цене осталась только комплектация Start.

Еще за месяц поднялись цены на кроссовер Nissan Murano и Mitsubishi Outlander. Эти модели стали дороже на 1,6 — 3,1%.

Еще Mitsubishi повысил стоимость нового кроссовера Eclipse Cross, но тут корректировка минимальная 0,2%. Не отстает от вышеперечисленных компаний и марка Land Rover, которая сразу увеличила цены на Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Эти модели стали дороже до 3,6%. Больше всего в процентах подорожал Volkswagen Passat и Passat Variant за счет появления новой комплектации – Conceptline. Седан и универсал стали дороже на 9,7% и 7,6% соответственно.