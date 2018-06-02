Honda представила новый коммерческий кей-кар Honda N-VAN‍

Компания Honda представила новый кей-кар N-VAN, который позиционируется как небольшой грузовичок, при этом в автомобиле 4 места.

Такое решение сделано неспроста, ведь по японским законам на 5-местный вариант кей-кара более высокие налоги в сравнении с личным грузовиком, как N-VAN.

В Японии модель будет доступна в трех версиях: G, Fun и Cool. Все они отличаются внешними элементами и высотой.

У G и Fun крыша высокая, а версия Cool будет доступна только с низкой крышей. Моторная гамма для N-VAN состоит из 660 см3 атмосферного и такого же объёма турбомотора. В первом варианте ДВС выдаст 58 л.с., а во втором случае — 64 л.с.

Стоит отметить, что Honda N-VAN будет предлагаться как с передним приводом, так и с системой полного привода.

Уже в базовом оснащении городского автомобиля есть система безопасности Honda Sesing. В ее оснащение входит экстренное торможение, система распознавание дорожных, знаков контроль за полосой движения и система предотвращение наезда на пешеходов.

Все версии по умолчанию оснащаются комплексом безопасности Honda Sesing, в который входят система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения наезда на пешеходов, контроля за движением по полосе и распознавания дорожных знаков.