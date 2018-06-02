Mitsubishi выводит минивэн Mitsubishi Xpander на новые рынки

Компания Mitsubishi расширяет географию поставок своего Mitsubishi Xpander, который на рынке Индонезии пользуется ажиотажным спросом.

Не так давно сообщалось о старте поставок минивэна на Филиппины, а теперь автомобиль анонсировали и на рынке Таиланда, где продажи стартуют уже в июле.

Напомним, что в списке оснащенности модели Mitsubishi Xpander предлагается информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов, камера кругового обзора, панорамная крыша, а также система курсовой устойчивости, удержания в полосе, запуск двигателя с кнопки и другое.

Моторная гамма представлена 1,5-литровым 120-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика или четырехскоростной автомат.

Система привода только на переднюю ось. Стоимость Xpander составляет в переводе на российский рубль около 800 тысяч.