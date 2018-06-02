Ram анонсировал выход экстремальной версии пикапа Ram Rebel TRX

В компании Ram рассказали о планах выпустить новую экстремальную версию своего пикапа 1500. Новинка пополнит модельный ряд марки до 2022 года. Некоторые источники утверждают, что такая модель появится уже в следующем году.

Как рассказали в компании, новинка получит название Ram Rebel TRX, а по сути она станет серийный продолжением концепта Rebel TRX, который был показан в 2016 году.

Позиционируется экстремальная версия как конкурент Ford F-150 Raptor. В движение Ram Rebel TRX будет приводится 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем Hellcat.

Сколько лошадиных сил выдаст этот двигатель в Ram Rebel TRX неизвестно, в модели Jeep Grand Cherokee Trackhawk мощность мотора составляет 717 л.с. при 875 Нм.

Говоря о планах марки, то она намерена до 2020 года выпустить еще и тяжелый пикап, новый среднеразмерный автомобиль, а также грузовой компактвэн.