Обновление модели LADA Granta уже разочаровало россиян

Обновленные модели LADA последнее время все чаще попадают в объективы камер фотошпионов. Обновленные автомобили в камуфляже замечают на дорогах Тольятти и недавно фотошпионам попался универсал LADA Granta FL.

Как известно, обновленное семейство LADA Granta будет представлено на Московском автосалоне в августе. В это семейство войдут и модели бренда «Калина», а от названия «Калина» откажутся.

Между тем, новый снимок обновленного LADA Granta FL стал поводом для разочарований автолюбителей. В социальной сети многие оказались разочарованы «убогим» обновлением, вероятно ожидая чего-то большего.

Впрочем, «АвтоВАЗ» и не обещал каких-либо революционных изменений. При этом все подробности станут известны во время презентации в конце августа.