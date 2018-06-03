В Новосибирске восстановили российский спорткар Marussia B1‍

Несколько месяцев назад новосибирская компания приобрела оставшиеся автомобили марки Marussia Motors и решила их полностью восстановить.

Первый в мастерскую VIP-Service попал спорткар Marussia B1. В Сети постоянно показывали процесс восстановления российского спортивного авто, а сейчас паблик RCI News в соцсети «ВКонтакте» показал снимки полностью восстановленного автомобиля.

Презентация Marussia B1 пройдет 2 июня на чемпионате по автозвуку в Красноярске.

В целом восстановленный автомобиль будет использоваться в качестве шоукара. Сейчас VIP-Service занялся восстановлением Marussia B2.