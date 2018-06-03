Несколько месяцев назад новосибирская компания приобрела оставшиеся автомобили марки Marussia Motors и решила их полностью восстановить.
В Новосибирске восстановили российский спорткар Marussia B1
03.06.2018 00:27
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Первый в мастерскую VIP-Service попал спорткар Marussia B1. В Сети постоянно показывали процесс восстановления российского спортивного авто, а сейчас паблик RCI News в соцсети «ВКонтакте» показал снимки полностью восстановленного автомобиля.
Презентация Marussia B1 пройдет 2 июня на чемпионате по автозвуку в Красноярске.
В целом восстановленный автомобиль будет использоваться в качестве шоукара. Сейчас VIP-Service занялся восстановлением Marussia B2.
В Сети появились первые фото восстановленных спорткаров Marussia
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