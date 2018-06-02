Аналитики определили, сколько машин имеется в российских семьях

На 1 января 2018 года российский автопарк легковых автомобилей составлял 40,7 млн единиц и несмотря на государственные программы и кредиты, не каждая семья может позволить себе купить автомобиль.

По данным российских аналитиков, на каждые 1000 россиян приходится 293 легковых автомобиля, а это в сравнении с ЕС очень низкий показатель. Но 10 лет назад он был и того меньше – 220 авто на 1000 человек.

После проведенного опроса «АВТОСТАТ» смог определить сколько семей имеют два и более автомобиля.

Опрос проводили с 18 по 20 мая 2018 года и он показал, что 51,8% в РФ семей вовсе не имеют легкового авто.

Один автомобиль в семье у 30%, два автомобиля в одной семье у 14,7%, а три авто могут себе позволить только 2,3% российских семей. Самый низкий показать 1,2% у кого четыре и более авто.