В 2019 году на рынок РФ приедут два кроссовера Haval

Как стало известно агентству «Автостат», новинками станут кроссоверы. Первая модель это второе поколение кроссовера Haval H6, а вторая – новый кроссовер, информацию о котором не раскрывают.

Так, два кроссовера Haval приедут на рынок РФ в 2019 году и сначала эти автомобили будут поставлять в нашу страну из Китая.

В дальнейшем оба кроссовера планируется выпускать в России на предприятии в тульской области. К слову российский завод китайской марки начнет работать уже в начале следующего года по технологии полного цикла.

Для начала планируется сборка только двух кроссоверов, а позднее на конвейер станут еще два автомобиля.