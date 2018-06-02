В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались новые данные о модели Mazda3 новой генерации.
Новая серийная Mazda 3 может дебютировать уже в ноябре 2018 года
В частности, сообщается, что новое поколение Mazda 3 может быть представлено уже в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
По предварительной информации, основой для нового поколения модели может стать концепт Kai, представленный в прошлом году.
При этом говоря о моторной гамме, то новое поколение Mazda3 получит бензиновый мотор безискрового зажигания, о чем сообщалось ранее. Это будут моторы нового поколения, которые работают по принципу безискрового зажигания.
Эта технология получила название Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) и в сравнении с обычным бензиновым ДВС у нее эффективность по расходу топлива около 30%.
Моторы с технологией HCCI будут воспламенять топливную смесь от сжатия, а по такому принципу работают дизельные двигателя. Полностью от свечи зажигания в HCCI не могут отказаться, и она будет срабатывать на низких оборотах мотора.