Самый дорогой Ferrari в истории был продан на аукционе за $70 млн

Автомобиль Ferrari 250 GTO реализовали на аукционе за рекордную сумму, а обладателем самого дорогого автомобиля стал американец.

Автомобиль Ferrari 250 GTO ушел с молотка за 70 миллионов долларов. За такую сумму американский предприниматель приобрел машины 1963 года выпуска.

Проданный экземпляр принимал участие в гонках мирового уровня, а в 1990 году он был полностью отреставрирован.

В движение самый дорогой Ferrari в истории приводится трехлитровым мотором с отдачей более 300 л.с. Ferrari 250 GTO является одним из 36 выпущенных в период с 1962 по 1964 год экземпляров.

По предварительным подсчетам специалистов, цена на Ferrari 250 GTO через несколько лет составил порядка 100 млн долларов.