На прошедшей 1 июня конференции FCA было сказано, что компания Waymo заказала у марки Chrysler 62 тысячи новых автомобилей Chrysler Pacifica.
Компания Waymo увеличит парк беспилотных автомобилей в сотню раз
02.06.2018 07:32
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Все эти минивэны будут переделаны под беспилотные автомобили.
Сейчас в автомобильном парке Waymo насчитывается всего 600 беспилотных минивэнов Pacifica.
Стоит отметить, что Waymo является проектом компании Google и это единственная компания в США которой разрешили в Аризоне тестировать беспилотные автомобили без оператора в салоне.
Испытания беспилотных Pacifica происходит по всему штату, а скоро они станут доступны для коммерческого использования.
Автомобили можно будет заказать через специальное мобильное приложение. Стоимость поездки на беспилотнике Waymo составит ниже чем на Lyft или Uber.
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