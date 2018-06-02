Компания Waymo увеличит парк беспилотных автомобилей в сотню раз‍

На прошедшей 1 июня конференции FCA было сказано, что компания Waymo заказала у марки Chrysler 62 тысячи новых автомобилей Chrysler Pacifica.

Все эти минивэны будут переделаны под беспилотные автомобили.

Сейчас в автомобильном парке Waymo насчитывается всего 600 беспилотных минивэнов Pacifica.

Стоит отметить, что Waymo является проектом компании Google и это единственная компания в США которой разрешили в Аризоне тестировать беспилотные автомобили без оператора в салоне.

Испытания беспилотных Pacifica происходит по всему штату, а скоро они станут доступны для коммерческого использования.

Автомобили можно будет заказать через специальное мобильное приложение. Стоимость поездки на беспилотнике Waymo составит ниже чем на Lyft или Uber.