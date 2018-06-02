LEGO сделала игрушечный Bugatti Chiron за 350 долларов

Игрушечная модель была выполнена в масштабе 1:8, а в общей сложности она включает в себя 3,5 тыс. элементов.

В копии Bugatti Chiron сделали подвижное заднее антикрыло, работающее рулевое управление, макет двигателя W16, в котором подвижные поршни, а также в игрушечной машине сделали копию салона с активными подрулевыми лепестками.

В каждом экземпляре Bugatti Chiron от LEGO есть свой серийный номер, а также в комплекте будет ключ, защитный чехол и инструкция по сборке. Для покупки игрушечный Bugatti Chiron стал доступен с 1 июня по цене 350 долларов.

