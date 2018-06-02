Группа FCA не убьет Chrysler и электрифицирует бренд FIAT

Как и сообщалось ранее 1 июня на испытательном полигоне Балокко прошла встреча главы Серджио Маркионне с акционерами. На этом мероприятии глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) рассказал про дальнейшее развитие автомобильного концерна.

Забегая вперед нужно отметить, что слухи о закрытии Chrysler не оправдались, но пока ее развитие вестись не будет.

На презентации были показаны планы развития марок Jeep, Ram, Maserati и Alfa Romeo. А вот про Fiat, Chrysler, Dodge и Lancia пока ничего не сообщают, за исключением того, что Lancia в 2018 году полностью прекратит свое существование.

Про Chrysler сказали, что компания на домашнем рынке получила заказ на еще 62 тысяч единиц минивэнов Pacifica, которые будут направлены компании Waymo для создания беспилотников. Больше про эту марку на презентации не упоминали.

У бренда Fiat произойдут серьезные изменения. Так, модели Punto и Panda будут собираться в Польше, в Италии останется только кроссовер Fiat 500Х.

После 2022 года будет выпущена электрическая версия Fiat 500 и его модификация Giardiniera, а в дальнейшем будет еще создано три кроссовера, которые будут продаваться на латиноамериканском рынке. Большое внимание было уделено марке Jeep, которая считается самой прибыльной компанией FCA.

В ближайшие пять лет выпустят восемь новых моделей, среди которых Grand Wagoneer и новый Grand Cherokee.

Также за этот период будет выпущено несколько новых моделей марки Alfa Romeo, а среди таковых купе GTV и 8C с моторами мощностью свыше 600 л.с. и два кроссовера.

Maserati также получит большое обновление, и скоро в продаже появится новый седан Quattroporte и кроссовер Levante, а также еще один компактный кроссовер.

По словам Маркионне, концерн постепенно будет двигаться в сторону электрификации. За пять лет появится 12 электрических платформ, среди которых будут гибридные модели и полностью электрические.

Также было сказано, что в ближайшие пять лет концерн полностью откажется от дизельных моторов в Европе.

Стоит отметить, что представленная стратегия на ближайших пять лет может быть существенно изменена и в итоге некоторые модели до 2022 года так и не появятся на рынке.