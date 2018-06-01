Компания Maserati выпустит новый кроссовер, спорткар и 4 электромобиля

О новинках, которые в скором времени выпустит компания Maserati, рассказали представители бренда журналистам Autocar.

Как сообщается, в ближайшие несколько лет в модельном ряду Maserati появится новый спорткар, кроссовер, а также четыре автомобиля, оснащенный полностью электрической силовой установкой.

Флагманской моделью марки станет спорткар Alfieri, который получит версию в кузове купе и кабриолет. В основе этого автомобиля расположится новая платформа, которая позволит использовать как обычные ДВС, так и гибридную и электрическую установки.

Что касается кроссовера, то это будет среднеразмерная модель с гибридной установкой. В числе электрокаров окажется не только электрические версии купе и кабриолета Alfieri, но и электрические модификации седана Quattroporte и кроссовера Levante.

Последние будут электрифицированы после смены поколений. Еще в планах компании выпустить как минимум восемь гибридов.