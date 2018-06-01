Об этом сообщает ряд европейских СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от представителей компании Porsche.

Как стало известно, немецкая компания Porsche резко приостановила продажу новых автомобилей в ЕС, а связано это с новыми требованиями к выбросам вредных веществ автомобилями.

Как известно, с сентября в странах ЕС вступают в силу новые экологические требования, из-за которых ряд производителей уже прекратил выпуск и продажу дизельных автомобилей.

Временно приостановлены и продажи машин марки Porsche.

Теперь реализация автомобилей будет возобновлена только после того как они будут доработаны и пройдут тестирования, которые должны показать, что машина полностью соответствует новым экологическим требованиям.