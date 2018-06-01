Об этом сообщает ряд европейских СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от представителей компании Porsche.
Porsche резко приостановила продажу новых автомобилей в ЕС
01.06.2018 21:17
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Как стало известно, немецкая компания Porsche резко приостановила продажу новых автомобилей в ЕС, а связано это с новыми требованиями к выбросам вредных веществ автомобилями.
Как известно, с сентября в странах ЕС вступают в силу новые экологические требования, из-за которых ряд производителей уже прекратил выпуск и продажу дизельных автомобилей.
Временно приостановлены и продажи машин марки Porsche.
Теперь реализация автомобилей будет возобновлена только после того как они будут доработаны и пройдут тестирования, которые должны показать, что машина полностью соответствует новым экологическим требованиям.
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