Треть легковых автомобилей на территории РФ признаны опасными

Аналитические данные показали, что в России треть автомобилей не соответствуют даже стандарту Евро-2, то есть являются очень опасными для здоровья окружающих.

Исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ» показывают, что в России сейчас 31,4% от общего количества автомобилей даже не соответствуют экологическому стандарту Евро-2, а в количественном выражении 13,3 млн машин очень старые.

В автопарке всего 12,2% легковых авто, которые соответствуют стандарту Евро-2 и 14,6% машин относятся к Евро-3. К более жестким нормам Евро-4 и Евро-5 принадлежит 28,7 и 13,1% соответственно.

Среди грузовиков ситуация обстоит еще хуже. Так, 45,1% такого транспорта не попадают даже в норму Евро-2, а показатели с Евро-5 и вовсе минимальные – 2,4%.

Стоит отметить, что в РФ Евро-5 ввели только в 2016 году, в то время как в США его стали применять еще в 2009 году, а с 2015 года стал действовать стандарт Евро-6.