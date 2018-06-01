Яндекс.Такси в Новосибирске позаботилась о детях, так как они тоже являются пассажирами, но по закону их должны перевозить в детских креслах.
«Яндекс» в Новосибирске запускает детское такси
01.06.2018 15:12
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Российская компания оснастит более 700 автомобилей специальными креслами для перевозки детей.
Машины предложат с креслами для разного возраста детей. Как сообщили в пресс-службе федеральной компании, кресла в салоне будут от Cybex Aura Fix, а они подходят для детей от года до 12 лет.
Отдельно было отмечено, что заказы с детьми будут выполнять водители с самыми высокими оценками. Их обучат, как правильно настроить кресло под ребенка и как вести себя, если маленький ребенок стал капризничать в салоне авто.
Для отобранных в Новосибирске водителей Яндекс.Такси организует специальные курсы, которые были разработаны совместно со специалистами Института дошкольного образования и семейного воспитания.
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