Американский производитель готовит смену поколений для своего кроссовера Ford Kuga, о котором появились подробности.

В частности, стало известно, что в основе нового Ford Kuga расположится платформа от четвертого поколения Focus Focus.

Презентация автомобиля состоится в 2020 году, а пока специалисты компании проводят тестирование модели.

Недавно замеченный прототип кроссовера стал основой полагать, что кроссовер Ford Kuga нового поколения превратят в гибрид, ведь на тестировании был замечен именно гибридный вариант Ford Kuga.

Данных о технических характеристик пока нет. При этом уже известно, что новое поколение получит серьезные изменения в экстерьере, в том числе и более длинный задний свес, а также расширенные колесные арки.