В Jeep подтвердили выпуск самого маленького кроссовера в 2022 году‍

Представители компании Jeep общаясь с зарубежными журналистами анонсировали пополнение в своей модельной линейке.

Так, уже в 2022 году в модельном ряду марки появится новый, самый маленький кроссовер, который расположится на ступень ниже модели Renegade.

Название компактной новинки пока не называют, но сообщается, что этот кроссовер окажется еще и самым дешевым в линейке компании.

По некоторым данным, новая модель будет основана на платформе следующего Fiat Panda. Больше подробностей о новинке не сообщается.

При этом говоря о планах Jeep, то уже к 2022 году компания представит четыре автомобиля с полностью электрической силовой установкой и 10 подзаряжаемых гибридов.

Также в ближайшие годы будет представлен пикап Wrangler и возрожденный Grand Wagoneer.

Фото: autocar.