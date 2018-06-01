Представители компании Jeep общаясь с зарубежными журналистами анонсировали пополнение в своей модельной линейке.
В Jeep подтвердили выпуск самого маленького кроссовера в 2022 году
01.06.2018 14:51
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Так, уже в 2022 году в модельном ряду марки появится новый, самый маленький кроссовер, который расположится на ступень ниже модели Renegade.
Название компактной новинки пока не называют, но сообщается, что этот кроссовер окажется еще и самым дешевым в линейке компании.
По некоторым данным, новая модель будет основана на платформе следующего Fiat Panda. Больше подробностей о новинке не сообщается.
При этом говоря о планах Jeep, то уже к 2022 году компания представит четыре автомобиля с полностью электрической силовой установкой и 10 подзаряжаемых гибридов.
Также в ближайшие годы будет представлен пикап Wrangler и возрожденный Grand Wagoneer.
Фото: autocar.
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