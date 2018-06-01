отзыв об авто

Поиск

Новый универсал Volvo V60 заметили во время тестирования

Новости
01.06.2018 14:26
30 0

Закамуфлированный прототип нового универсала был замечен на дорогах, а фотографии модели оказались в распоряжении motor1.

Эксперты полагают, что на тестировании замечен представитель R-класса, так как тестируемый образец отличается от обычного универсала высотой и более агрессивным внешним видом.

Также автомобиль имеет более мощную тормозную систему.

Есть вероятность, что Volvo V60 будет оснащен гибридной силовой установкой, мощность которой составит 390 л.с. минимум.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿