Закамуфлированный прототип нового универсала был замечен на дорогах, а фотографии модели оказались в распоряжении motor1.
Новый универсал Volvo V60 заметили во время тестирования
01.06.2018 14:26
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Эксперты полагают, что на тестировании замечен представитель R-класса, так как тестируемый образец отличается от обычного универсала высотой и более агрессивным внешним видом.
Также автомобиль имеет более мощную тормозную систему.
Есть вероятность, что Volvo V60 будет оснащен гибридной силовой установкой, мощность которой составит 390 л.с. минимум.
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