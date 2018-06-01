Новый универсал Volvo V60 заметили во время тестирования

Закамуфлированный прототип нового универсала был замечен на дорогах, а фотографии модели оказались в распоряжении motor1 .

Эксперты полагают, что на тестировании замечен представитель R-класса, так как тестируемый образец отличается от обычного универсала высотой и более агрессивным внешним видом.

Также автомобиль имеет более мощную тормозную систему.

Есть вероятность, что Volvo V60 будет оснащен гибридной силовой установкой, мощность которой составит 390 л.с. минимум.