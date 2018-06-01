Обновленные версии седана и универсала Hyundai i40 стали доступны для заказа на японском рынке. Автомобили в отличие от предшественников получили некоторые изменения во внешности и теперь предлагаются с новым оборудованием в комплектациях.
Hyundai представил обновленный универсал и седан Hyundai i40
01.06.2018 14:10
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Новые Hyundai i40 теперь отличаются новой радиаторной решеткой, а также колесными дисками нового дизайна размером 18 дюймов.
В салоне появились новые варианты обивки, а также модернизированная версия информационно-развлекательной системы.
Кроме этого, во всех комплектациях седана и универсала стала доступна система автоматического торможения.
Моторная гамма обновленных Hyundai i40 представлена прежним бензиновым двухлитровым двигателем с отдачей 166 л.с. В паре с двигателем работает шестискоростной автомат.
Стоимость обновленной версии седана составляет 25 490 000 вон минимум или 1,47 млн рублей. Универсал оценили от 26 240 000 вон или 1,51 млн рублей.
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