Аналитики навали самые доходные кроссоверы в России

Российские аналитики посчитали, сколько автокомпании получили выручки с продаж кроссоверов и внедорожников за первые четыре месяца 2018 года.

За период январь-апрель в России было продано автомобилей сегмента SUV на сумму 380,2 млрд рублей.

Наибольшее количество выручки принес кроссовер Hyundai Creta — 22,57 млрд рублей. За отчетный период дилеры корейской марки реализовали 21 448 единиц Creta.

Второй самой доходной моделью по выручке стал Volkswagen Tiguan, который за четыре месяца разошелся тиражом в количестве 9 631 единиц, в денежном эквиваленте это составило 16,87 млрд рублей.

Третье место досталось Toyota Land Cruiser. При объёме продаж 5 094 проданных единиц доход компании Toyota от модели составил 14,75 млрд рублей.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо», четвертое и пятое место в списке принадлежит Toyota RAV4 и KIA Sportage. Эти популярные в РФ модели принесли компаниям выручки на сумму 14,55 и 14,31 млрд рублей соответственно.

Вторую пятерку ТОП-10 открывает Renault Kaptur с суммой 11,82 млрд рублей. За ним следует Nissan X-Trail – 11,09 млрд рублей, а последние три места оказались за Mazda CX-5 – 10,95 млрд рублей, Renault Duster – 10,65 млрд рублей и Mitsubishi Outlander – 10,51 млрд рублей.