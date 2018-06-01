Mercedes избавляется от шума в своих электромобилях EQ

В компании Mercedes опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о главном преимуществе электрокаров.

Как сообщил производитель, они избавляются от шума в своих автомобилях, создавая электрокары линейки EQ. В опубликованном видео показали прототип электрокроссовера Generation EQ.

Также в ролике снялся и битбоксер Даниэль Джованов, который известен по рекламе масел G-Energy.

Что касается электрического кроссовера Generation EQ, то он был представлен два года назад. Концепт электромобиля был оснащен двумя электродвигателями.

Суммарная отдача установки составляет 408 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 770 Нм. Заявленный запас хода такого автомобиля составляет 500 км. Серийная версия этого кроссовера станет первым электрокаром марки.

