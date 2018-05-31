Huansu рассекретила новый кроссовер – «клон» Lamborghini Urus

Китайская марка распространила в сети официальные изображения со своим новым кроссовером, который внешне напоминает Lamborghini Urus.

Так, Huansu на фото рассекретила новый кроссовер – «клон» Lamborghini Urus, который будет официально представлен через 6 июня.

В отличие от «оригинала» копия получит слегка переработанную переднюю часть и иные задние фонари.

Для покупки новинка будет доступна в пяти и семиместном исполнении, а моторная гамма будет представлена двухлитровым турбированным двигателем от Bisu T7.

Мощность силовой установки составит 197 л.с. Система привода будет только на переднюю ось.

Предварительная стоимость китайского кроссовера составит менее 100 тысяч юаней или около 975 тысяч рублей, тогда как цены на Lamborghini Urus в Китае начинаются от 3 130 000 юаней (30 493 000 рублей).