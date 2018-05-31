ГАЗ начал производство машин с телематическим блоком GAZ Connect

В России стартовало производство фургона «ГАЗель Next» с телематическим комплексом GAZ Connect. Он устанавливается на все комплектации, начиная с базовой и не приводит к удорожанию модели. В дальнейшем GAZ Connect начнут ставит на все автомобили марки.

Система GAZ Connect получила очень большие возможности. Так, через него автовладелец будет получать данные о местоположении автомобиля, состоянии жидкостей, включая топливо, напряжение в бортовой сети и множество других параметров. Также через GAZ Connect можно будет связаться с дилерским центром.

При подключении GAZ Connect к ресурсу GAZ Fleet автовладелец получит расширенные возможности комплекса.

На сайте GAZ Fleet можно следить за машиной и получать данные о расходе топлива, средней скорости, простоях и других параметрах.

GAZ Fleet станет очень привлекательным для фирм с большим автопарком, так как он позволяет контролировать и назначать задание каждому автомобилю в отдельности.

Модуль GAZ Connect получил выход в интернет и датчики ГЛОНАСС/GPS. Он ведет постоянную связь с сервером.

В будущем возможности GAZ Connect могут быть расширены, и не исключено подключение новых модулей и реализация новых функций.

